Трубчевские хоккеисты выиграли региональный этап «Золотой шайбы»
Юные трубчевские хоккеисты выиграли региональный этап Всероссийского турнира «Золотая шайба». Об этом сообщили в в департаменте физкультуры и спорта Брянской области.
В Ледовом дворце города Стародуба прошли заключительные матчи второго этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба». В них участвовали команды юношей 2013-2014 годов рождения.
За первое место боролись «Вымпел» из Трубчевска и «Олимп» из Стародуба. Юные трубчевские хоккеисты обыграли соперников со счётом 3:2. Они представят регион в финале соревнований.
А «бронза» досталась команде «Чемпион» из Почепа. Он обыграли «Луч» из Клинцов в матче за третье место.
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