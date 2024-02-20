Трубчевские хоккеисты выиграли региональный этап «Золотой шайбы»

Юные трубчевские хоккеисты выиграли региональный этап Всероссийского турнира «Золотая шайба». Об этом сообщили в в департаменте физкультуры и спорта Брянской области.

В Ледовом дворце города Стародуба прошли заключительные матчи второго этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба». В них участвовали команды юношей 2013-2014 годов рождения.

За первое место боролись «Вымпел» из Трубчевска и «Олимп» из Стародуба. Юные трубчевские хоккеисты обыграли соперников со счётом 3:2. Они представят регион в финале соревнований.

А «бронза» досталась команде «Чемпион» из Почепа. Он обыграли «Луч» из Клинцов в матче за третье место.