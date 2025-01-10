Трубчевский «Вымпел» выиграл хоккейный турнир «Герои Отечества». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

8 января в городе Трубчевск прошёл турнир по хоккею «Герои Отечества». Участвовали в нём команды хоккеистов 7-8 лет из районов Брянской области: ХК «Луч» из Клинцов, ХК «Десна» из Жуковки, ХК «Олимп» из Стародуба и ХК «Вымпел» из Трубчевска.

За третье боролись «Десна» и «Луч». Жуковские хоккеисты выиграли встречу со счетом 14:0.

В финале играли «Вымпел» и «Олимп». Хозяева поля оказались сильнее. Они стали победителями соревнований.