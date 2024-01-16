У «Динамо-Брянск» появился новый полузащитник
У футбольной команды «Динамо-Брянск» появился новый полузащитник из Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Новый игрок вошёл в команду «Динамо-Брянск» в 2024 году. 23-летний полузащитник Лео Чаукин родом из города Калининград. Он три сезона играл за ФК «Муром». В 86 матчах он отличился тремя забитыми мячами.
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