Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 04 сентября 17:46

Переулок Северный отремонтировали в Брянске за 48,5 миллиона рублей по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт переулка Северный. В основном он проходит по частному сектору района. На этой дороге раньше не было асфальтового покрытия.

С мая месяца подрядчик обновил почти два километра проезжей части, уложив 14 тысяч квадратных метров асфальта. Также рабочие построили тротуар.

«Соблюдать скоростной режим водителям помогут не только 80 установленных знаков, но десять искусственных неровностей», — отметила специалист технадзора брянского УЖКХ Валентина Кастюшина.

Около школы №53 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева появилась стоянка для автомобилей. Газоны возле школы, а также около остановки общественного транспорта «Переулок Северный», рабочие засеяли травой. Кроме того, в переулке подрядчик установил дополнительные уличные фонари.

Межведомственная комиссия проверила качество ремонта. Подрядчику нужно убрать строительный мусор, сделать сопряжение старых и новых тротуаров, а также завершить электротехнические работы у детского сада «Сказка».

«Я проехал всю дорогу без проблем. Только в одном месте, на пересечении переулка Северного с улицей Литейной, там, где старый тротуар соединялся с новым, мне было трудно пройти на коляске. Но строители обещали исправить этот дефект», — рассказал представитель Всероссийского общества инвалидов Евгений Кондратишко.

Ремонт переулка Северный обошёлся в почти 48,5 миллиона рублей. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».