В Брянске названы имена победителей первенства по самбо

В соревнованиях приняло участие более 90 спортсменов из всех спортивных школ города Брянска, Брянской области и Брянского района, а так же городов: Клинцы, Почеп, Сураж, Сельцо.

19 марта в зале МБУ СШОР по спортивной гимнастике прошло открытое первенство Брянска по самбо среди юниоров и юниорок, сообщает городская администрация.

На железнодорожном вокзале Смоленска проводится регулярная дезинфекция В Смоленском регионе МЖД продолжают приниматься необходимые меры по недопущению распространения вирусной инфекции. На железнодорожном вокзале Смоленска проводится регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется обработке всех контактных поверхностей – дверных ручек, стоек кассовых и справочных окон, экранов и клавиатур транзакционных и банковских терминалов, кресел в зале ожидания. Для дезинфекции рук установлены санитайзеры

Ремонт двух участков трасс пройдет на Смоленщине В Смоленской области пройдут планово-предупредительные работы на двух искусственных сооружениях. Работы пройдут на надземном пешеходном переходе на 362 километре трассы Р-120 подъезд к Смоленску и мосту через реку Десна на 351 километре автодороги А-130 Москва -Малоярославец — Рославль — граница с Республикой Белоруссия. Дорожники планирует восстановление бетонных поверхностей пролетного строения и опор в местах сколов,

В Смоленске стартовал ремонт дорог В Смоленске приступили к ремонту дорог. Ремонтные работы начнутся с улицы Пржевальского. Дорожники начнут работы с замены инженерных коммуникаций, а затем приступят к ремонту дорожной одежды. Они планируют заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, бортового камня, а также отремонтировать тротуары. С 24 марта будет ограничено движение транспорта на ремонтируемом участке.

Еще восемь жителей Смоленщины умерли от коронавирусных осложнений За минувшие 24 часа в Смоленской области обнаружили 61 новый случай заболевания коронавирусом. Так, с начала пандемии в марте в лабораториях Смоленщины коронавирус подтвердился у 27 680 человек. Выздоровел 51 человек. Всего в регионе насчитывается 26 382 выздоровевших смолянина. Печальная статистика продолжает расти. Еще восемь человек скончались от сопутствующих осложнений. Всего 724 смолянина скончались от COVID-19.

На Смоленщине растет число отравленных детей 23 ребенка находятся под наблюдением врачей после отравления в школе №2 поселка Верхнеднепровский. Девять детей были госпитализированы. Главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням Департамента Смоленской области по здравоохранению рассказала, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии. Смоленские следователи, прокуратура и местные чиновники взяли ситуацию под контроль. Они выясняют, что послужило причиной массового отравления.