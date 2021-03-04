В Брянске проходят Всероссийские соревнования по спортивной борьбе

Участие в них принимают более 200 спортсменов.

4-6 марта в спортивной школе олимпийского резерва «Локомотив» в Брянске проходят Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 16 лет по спортивной борьбе.

Как сообщает региональное правительство, в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из Брянской области, Чеченской республики, Республики Дагестан, Ульяновской и Московской областей и других регионов.