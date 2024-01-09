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Ветераны Брянщины и Белоруссии провели волейбольный турнир

2024, 09 января 12:32 Спорт
Ветераны Брянщины и Белоруссии провели волейбольный турнир
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Ветераны Брянщины и Белоруссии сыграли в волейбол на Рождественском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В  спортшколу имени Героя России В.И. Шкурного в Клинцах прошёл Рождественский турнир по волейболу среди ветеранов. На соревнования собрались спортсмены из Новозыбкова, Суража, Погара, Мглина, Клинцов и города Хотимск республики Беларусь. 

Победили в турнире хозяева площадки – команда «Клинцы». Серебро досталось суражским спортсменам. А гости из Белоруссии заняли третье место. Все получили кубки, медали и грамоты.

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