Ветераны Брянщины и Белоруссии провели волейбольный турнир

Ветераны Брянщины и Белоруссии сыграли в волейбол на Рождественском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортшколу имени Героя России В.И. Шкурного в Клинцах прошёл Рождественский турнир по волейболу среди ветеранов. На соревнования собрались спортсмены из Новозыбкова, Суража, Погара, Мглина, Клинцов и города Хотимск республики Беларусь.

Победили в турнире хозяева площадки – команда «Клинцы». Серебро досталось суражским спортсменам. А гости из Белоруссии заняли третье место. Все получили кубки, медали и грамоты.