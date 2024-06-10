Всероссийский турнир по шахматам прошёл в Брянске

Всероссийский турнир «РАПИД Гран-При России» по шахматам собрал 129 человек в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам этап «РАПИД Гран-При России» на призы губернатора Брянской области «Мемориал В.И. Зильберштейна» прошёл в областном центре. На турнир собрались 127 спортсменов из 19 регионов, а также два участника из Республики Беларусь.

Кроме того, в рамках «Мемориала В.И. Зильберштейна» прошли соревнования среди детей. В них соревновались 123 спортсмена.