2026, 17 февраля 14:37

Почти пять километров трассы в Новозыбковском округе отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Новозыбков – Халеевичи – Старая Рудня в Новозыбковском городском округе. Подрядчик обновит 4,7 километра магистрали.

В процессе ремонта специалисты используют технологию холодной регенерации. Старое покрытие используют как компонент нового асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик отремонтирует водопропускные трубы и укрепит обочины. Для удобства пассажиров в порядок приведут автобусные остановки и посадочные площадки, а также установят четыре новых павильона.

В завершении ремонта на трассе поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.