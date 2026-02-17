Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Почти пять километров трассы в Новозыбковском округе отремонтируют по нацпроекту

2026, 17 февраля 14:37
Почти пять километров трассы в Новозыбковском округе отремонтируют по нацпроекту
Почти пять километров трассы в Новозыбковском округе отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Новозыбков – Халеевичи – Старая Рудня в Новозыбковском городском округе.  Подрядчик обновит 4,7 километра магистрали. 

В процессе ремонта специалисты используют технологию холодной регенерации. Старое покрытие используют как компонент нового асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик отремонтирует водопропускные трубы и укрепит обочины. Для удобства пассажиров в порядок приведут автобусные остановки и посадочные площадки, а также установят четыре новых павильона. 

В завершении ремонта на трассе поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку. 

