Хоккейный клуб «Брянск» победил «Ямал» во второй игре

Сто процентов очков с выездной серии в Салехарде заработала команда Сергея Гордеева.
Во второй встрече результативность обеих команд была меньше: на двоих забросили 8 шайб. Как и днем ранее, счет в матче открыли хоккеисты «Брянска». Быстрый гол на второй минуте матча соорудили Верховых, Игнатов и Горячев – 0:1. В середине периода капитан «Брянска» Виталий Лошманов с Никитой Чехменком организовали выход два в одного в меньшинстве, завершившийся взятием ворот «Ямала» – 0:2. До перерыва хозяева отыграли одну шайбу, и в раздевалку команды отправились с минимальным преимуществом в счете брянской команды – 1:2.
Середину встречи брянцы провели преимущественно в меньшинстве, но полностью оправдали свой статус лучшей команды лиги в данном компоненте. Ко всему еще и в перерывах между игрой в усеченном составе успели дважды отличиться. Андрей Григорьев и Владимир Курилов сделали преимущество своей команды более комфортным – 1:4.
Третий период уже традиционно для «Брянска» получился скомканным. «Ямал» практически повторил успех вчерашнего дня в заключительной трети. Салехардцы дважды огорчали Егора Ильченко, но дубль Матвея Горячева не позволил хозяевам счет сравнять.
Итог встречи – 3:5, победа ХК «Брянск». Четыре очка в двух встречах позволили брянской команде подняться на 5 место в турнирной таблице «Запада». Следующие матчи брянцы сыграют также на выезде. После двухнедельной паузы «Брянск» отправится на один из ближних выездов сезона в Новомосковск.
02.12.2021 11:26
Более 340 км пути отремонтировано на МЖД за время ремонтно-путевой кампании
В период ремонтно-путевой кампании в этом году на Московской железной дороге отремонтировано 341,6 км пути, уложено 200 новых стрелочных переводов, проведена выправка 1400 км пути и 1600 стрелочных переводов. Всего на МЖД 18 тыс. стрелочных переводов, 95% которых оборудованы системами электрообогрева или пневмообдувки для обеспечения стабильной работы в зимний период. Наиболее протяженные участки, более 10
01.12.2021 12:58
На спад
Без малого два года все мы живём в условиях пандемии коронавируса. Ежедневные сводки о числе инфицированных мониторят не только специалисты, но и простые граждане, которые с тревогой следят за обстановкой в регионе, стране и мире. Сегодня эксперты говорят о четвёртой волне заболеваемости, которая, судя по всему, идёт на спад. Ситуация с распространением COVID-19 на территории
01.12.2021 12:57
Из Вязьмы в Нью-Йорк
Смоленские компании активно выходят на внешний рынок и завоёвывают сердца иностранных покупателей. Таких примеров в регионе немало. Отрадно, что словосочетание «Сделано на Смоленщине» стало синонимом качества, хорошего вкуса и востребованности у потребителей по всему миру. Историю успеха одной из компаний рассказал губернатор Алексей Островский. Производитель благодаря своей конкурентоспособной продукции, стремлению двигаться вперёд и расширять бизнес,
01.12.2021 12:56
На подвоз
Как в регионе обновляют парк школьных автобусов? Ещё одна партия школьных автобусов поступила в Смоленскую область. Региональный автопарк специализированного транспорта пополнился новыми «Газелями», которые были приобретены за счёт средств федерального бюджета. Это хорошая новость не только для детей и их родителей, живущих на периферии и в отдалении от образовательных учреждений, но и педагогов и руководства сельских
01.12.2021 12:55
Навстречу Олимпиаде
В Смоленске на территории государственного университета спорта откроется Центр подготовки спортсменов по новым олимпийским видам спорта. Речь идёт о баскетболе 3х3, скалолазании, брейк-дансе и скейтбординге. О развитии спорта во время рабочей встречи говорили губернатор Алексей Островский и ректор вуза Георгий Грец. По словам Георгия Николаевича, Центр разместится на базе учебного корпуса СГУС №3 на улице