Хоккейный клуб «Брянск» победил «Ямал» во второй игре

Сто процентов очков с выездной серии в Салехарде заработала команда Сергея Гордеева.

Во второй встрече результативность обеих команд была меньше: на двоих забросили 8 шайб. Как и днем ранее, счет в матче открыли хоккеисты «Брянска». Быстрый гол на второй минуте матча соорудили Верховых, Игнатов и Горячев – 0:1. В середине периода капитан «Брянска» Виталий Лошманов с Никитой Чехменком организовали выход два в одного в меньшинстве, завершившийся взятием ворот «Ямала» – 0:2. До перерыва хозяева отыграли одну шайбу, и в раздевалку команды отправились с минимальным преимуществом в счете брянской команды – 1:2.

Середину встречи брянцы провели преимущественно в меньшинстве, но полностью оправдали свой статус лучшей команды лиги в данном компоненте. Ко всему еще и в перерывах между игрой в усеченном составе успели дважды отличиться. Андрей Григорьев и Владимир Курилов сделали преимущество своей команды более комфортным – 1:4.

Третий период уже традиционно для «Брянска» получился скомканным. «Ямал» практически повторил успех вчерашнего дня в заключительной трети. Салехардцы дважды огорчали Егора Ильченко, но дубль Матвея Горячева не позволил хозяевам счет сравнять.

Итог встречи – 3:5, победа ХК «Брянск». Четыре очка в двух встречах позволили брянской команде подняться на 5 место в турнирной таблице «Запада». Следующие матчи брянцы сыграют также на выезде. После двухнедельной паузы «Брянск» отправится на один из ближних выездов сезона в Новомосковск.