Юноши «Динамо-Брянск» сыграли вничью предпоследний матч сезона

В Брянске на стадион «Десна» прошёл последний домашний матч юношеской команды «Динамо-Брянск» в рамках 9-го тура Первенства «ЮФЛ-Центр». Брянцы встретились с одноклубниками из Костромы. Матч завершился со счётом 1:1.

Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах Смоленской области. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая пройдет с 21 октября по 21 ноября, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2022 года на переездах Смоленской области в границах МЖД произошло два ДТП. Все столкновения автотранспорта с

Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в ноябрьские праздники В предпраздничные и праздничные дни, с 3 по 6 ноября, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Так, поезда № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая, № 6904 Брянск – Рославль, № 6902/6901 Рославль – Смоленск, № 6891/6892 и 6893/6894 Вязьма – Износки проследуют по маршруту 4 ноября; — № 6906/6905 Смоленск –

Счет на минуты Почему при инсульте очень важно оказать помощь в первые четыре часа. Во всем мире каждые две секунды у кого-то случается инсульт и каждые две секунды кто-то от него умирает. Как защитить себя от опасного заболевания? Как распознать недуг и помочь пострадавшему? Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом разбираемся с экспертами в каждом вопросе. В группе риска

На 3 грузовых дворах МЖД в Смоленской области доступно льготное хранение инертных строительных грузов С 1 ноября ОАО «РЖД» вводят скидку на хранение инертных стройматериалов в зимний период на грузовых дворах, она составит 90% от действующего прейскуранта на терминальные услуги. Предложение действует на 17 грузовых дворах в границах Московской железной дороги. В Смоленской области со скидкой можно разместить стройматериалы на 3 грузовых дворах, расположенных на станциях Смоленск, Рославль и

Книги — детям Донбасса В Смоленской области набирает обороты акция по сбору книг «Zнание — сила!», которая была инициирована региональной Общественной палатой. В преддверии Дня народного единства все собранные в рамках гуманитарной помощи издания будут направлены в Донецкую и Луганскую Народные Республики. К акции присоединился губернатор Алексей Островский, который также передал книги для детей Донбасса. «Перед поездкой в книжный