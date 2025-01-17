Юные брянские фигуристки завоевали две медали на турнире в Калуге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Калуге прошли соревнования по фигурному катанию на коньках «Калужское созвездие». Участвовали в них спортсмены из 11 регионов России.

На турнире успешно выступили брянские фигуристки. Лера Барабанова завоевала «золото». Серебряным призёром стала Ангелина Чижикова.