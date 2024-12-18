Юные брянские лыжники завоевали четыре медали в Ижевске

Юные брянские лыжники завоевали четыре медали на соревнованиях «СТРИЖ» в Ижевске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Первый этап республиканских соревнований «СТРИЖ» состоялся в Ижевске. На старт трассы лыжного комплекса имени Галины Кулаковой вышли более 250 спортсменов 6 — 13 лет из Удмуртской Республики, Брянской области, Пермского края и Республики Татарстан.

Среди мальчиков золотые медали завоевал двое брянцев: шестилетний Никита Коротченков и 11-летний Иван Богатырев. А шестилетняя Александра Суганова и восьмилетняя Варвара Суганова из Брянская область выиграли в гонке среди девочек.

Каждому участнику соревнований подарили пряник с символикой мероприятия.