Юные брянские хоккеисты проиграли «Атланту»

Брянские хоккеисты проиграли на своём поле гостям из Московской области. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

9 ноября в ледовом дворце «Десна» в Брянске прошёл матч Первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет. На льду встретились команды «Брянск» и «Атлант» из Мытищ

Спортсмены из Подмосковья оказались сильнее. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хоккеистов из Мытищ.