Юный брянский самбист выиграл первенство ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Первенство Центрального федерального округа по самбо прошло в городе Можайске Московской области. Участвовали в турнире юноши и девушки до 16 лет.

В весовой категории до 79 кг выступил воспитанник спортшколы «Торпедо» Егор Антошин. Он одержал победу в поединках и завоевал золотую медаль. Это обеспечило ему путевку на первенство России. Он также вошёл в состав сборной ЦФО для участия в Международном юношеском турнире по самбо «Победа».