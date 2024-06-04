Юный брянский теннисист завоевал две медали первенства России

Юный брянский теннисист Георгий Абушенко завоевал золотую и серебряную медали на первенстве России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Балашихе прошло первенство России по теннису. В турнире участвовали сильнейшие в возрасте до 13 лет.

Регион представил воспитанник школы «Торпедо» Брянска Георгий Абушенко. В одиночном разряде он дошёл до финала. Брянский теннисист уступил сопернику из Москвы и завоевал серебряную награду.

В парном разряде Георгий выступал с представителем Калининграда Платоном Грипичем. Спортсмены завоевали «золото» первенства России.