Лжеэксперты по инвестициям обманули двоих брянцев на прошлой неделе

2026, 13 октября 09:03

Лжеэксперты по инвестициям обманули двоих брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратился житель Бежицкого района города Брянска. Мужчина пообщался якобы с экспертом по инвестиция и решил быстро заработать на вкладах. На указанные незнакомцев счета заявитель перевёл 160 тысяч рублей. После получения денег его «бизнес-партнер» пропал.

В аналогичную ситуацию попала жительница Володарского района Брянска. При попытке быстро заработать на инвестициях она лишилась 128 тысяч рублей.

Сотрудники полиции уточняются обстоятельства мошенничеств.