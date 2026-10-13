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Криминал

Лжеэксперты по инвестициям обманули двоих брянцев на прошлой неделе

2026, 13 октября 09:03
Лжеэксперты по инвестициям обманули двоих брянцев на прошлой неделе
Источник фото

Лжеэксперты по инвестициям обманули двоих брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На прошлой неделе в полицию обратился житель Бежицкого района города Брянска. Мужчина пообщался якобы с экспертом по инвестиция и решил быстро заработать на вкладах. На указанные незнакомцев счета заявитель перевёл 160 тысяч рублей. После получения денег его «бизнес-партнер» пропал. 

В аналогичную ситуацию попала жительница Володарского района Брянска. При попытке быстро заработать на инвестициях она лишилась 128 тысяч рублей.

 

Сотрудники полиции уточняются обстоятельства мошенничеств.

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