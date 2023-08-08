Женская команда из Брянска выиграла матч с орловскими футболистками

Женская команда «Спартак» из Брянска выиграла матч Чемпионата ЦЮФО с орловскими футболистками. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На стадионе «Спартак» в Фокинском районе Брянска прошел матч чемпионата Центрального и Южного федеральных округов по футболу. На поле встретились женские футбольные команды Брянского городского спорткомбината «Спартак» и «Академии имени Ю. П. Семина» из Орла.

Четыре гола забила в ворота гостей забила Александра Красовская. Ещё по одному — Милана Улановская и Юлия Ермакова. Матч завершился со счетом 6:1.