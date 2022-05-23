Жуковские допризывники представят регион на Всероссийской спартакиаде

Спортсмены демонстрировали физическую и военную подготовку.

Допризывники Жуковского округа представят регион на Всероссийской спартакиаде.

В Центре физической культуры и спорта «Десна» в Жуковке прошёл региональный этап Спартакиады допризывной молодежи. Турнир посвятили подвигу воинов 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии.

Команды из 15 муниципальных образований Брянской области соревновались три дня. Спортсмены демонстрировали физическую и военную подготовку, в том числе и сборку-разборку автомата Калашникова.

В личном зачете весь пьедестал заняли юноши из Карачевского района. А среди команд лучшими стали допризывники из Жуковского округа. Сборная представит Брянскую область на Всероссийском этапе Спартакиады допризывной молодёжи в июне этого года.