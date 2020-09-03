Брянщина заняла четвертое место в антирейтинге регионов, обедневших из-за коронавируса

Брянщина оказалась четвертым регионом России по уровню падения доходов населения из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, доходы брянцев снизились на 7,3%.

Сравнение проводилось с первым полугодием 2019 года с поправкой на инфляцию.

Хуже, чем у нас, дела обстоят в Северной Осетии (8,1%), Дагестане (10,6%) и Севастополе (14%). В топ-5 антирейтинга вошел также Ставропольский край, где население обеднело на 7,1%.

Москвичи обеднели на 0,9%. А в среднем по стране падение доходов составило 3,1%.

Но есть и регионы, где доходы жителей во время пандемии, наоборот, выросли. Топ-5 среди них сформировали Ямало-Ненецкий автономный округ (+7,8%), Чукотка (+6,2%), Республика Алтай (+3,1%), Камчатка (+2,8) и Санкт-Петербург (+2,7).