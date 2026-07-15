Военные сбили 112 вражеских БпЛА над Брянщиной за сутки

2026, 15 июля 10:00

Военные сбили 112 вражеских БпЛА над Брянщиной за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие обнаружили в небе над регионом 112 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.