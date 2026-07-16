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Смартфон против дрона: 96 тысяч брянцев подключились к «Радар.НФ»

2026, 16 июля 14:56
Смартфон против дрона: 96 тысяч брянцев подключились к «Радар.НФ»
Источник фото

Защита неба над Брянской областью перестала быть делом только военных — к ней всё активнее подключаются сами жители. Приложение «Радар.НФ» установили уже более 96 тысяч человек.

Принцип простой: заметил в небе подозрительный объект — навёл камеру телефона, и координаты автоматически уходят дежурным службам. После регистрации сервис работает даже без интернета. Владельцам iPhone доступна альтернатива — чат-бот проекта «Кибердружина».

Параллельно усиливаются и профессионалы. Главное управление МЧС России по региону объявило набор в пиротехническую группу — подразделение, которое ищет, обезвреживает и уничтожает взрывоопасные предметы. Техникой и защитным снаряжением группа укомплектована, не хватает людей. От кандидатов ждут крепкой физической формы, устойчивости к стрессу и готовности постоянно учиться.

Спасатели напоминают о правилах, которые касаются каждого: к местам падения обломков беспилотников подходить нельзя — о находке нужно сразу сообщить по номеру 112. Под запретом также съёмка работы средств ПВО и публикация сведений о местах прилётов: такие кадры в сети — подарок противнику, а не хроника.

Источник – сайт АиФ-Брянск

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