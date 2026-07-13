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Второе место заняли брянские легкоатлеты на эстафете первенства России

2026, 13 июля 12:40
Второе место заняли брянские легкоатлеты на эстафете первенства России
Источник фото

Второе место заняли брянские легкоатлеты на эстафете первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

В Смоленске завершилось первенство России по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. В финальный день соревнований прошли эстафеты. Команда брянских спортсменок успешно выступила на дистанции 4х100 метров.  Они показали результаты в 46.52 секунды. Они заняли второе место. 

«Такого количества медалей  на Первенстве России до 23 лет никогда не было в истории Брянской области! Брянцы завоевали 5 медалей в личных первенствах и серебро в эстафете. Это результат упорного труда спортсменов и тренеров», – отметили тренеры брянских спортсменов.

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