Второе место заняли брянские легкоатлеты на эстафете первенства России

2026, 13 июля 12:40

Второе место заняли брянские легкоатлеты на эстафете первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске завершилось первенство России по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. В финальный день соревнований прошли эстафеты. Команда брянских спортсменок успешно выступила на дистанции 4х100 метров. Они показали результаты в 46.52 секунды. Они заняли второе место.

«Такого количества медалей на Первенстве России до 23 лет никогда не было в истории Брянской области! Брянцы завоевали 5 медалей в личных первенствах и серебро в эстафете. Это результат упорного труда спортсменов и тренеров», – отметили тренеры брянских спортсменов.