Брянщина заняла четвертое место в рейтинге регионов, инвестиционно привлекательных для аграриев

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка составил пилотный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов в сфере агропромышленного комплекса.

Брянщина заняла в нем четвертое место. Места с первого по третье заняли Москва и Подмосковье, Краснодарский край и Ростовская область. В ТОП-10 также вошли (в порядке убывания позиции): Карелия, Курская, Воронежская, Саратовская и Белгородская области и Ставропольский край.

В основу рейтинга легли выручка от производства сельхозпродукции на единицу посевных площадей, транспортная доступность до рынков сбыта, стоимостная доля АПК в общем объеме производства пищевой продукции в регионе, рентабельность отрасли и ее потенциал для дальнейшего роста.