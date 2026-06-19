Улицу Бондаренко отремонтировали в Брянске за 13 миллионов рублей

2026, 19 июня 08:20

Улицу Бондаренко отремонтировали в Брянске за 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе города Брянска подрядчик завершил капитальный ремонт улицы Бондаренко. Она расположена в частном секторе. За месяц специалисты привели дорогу в порядок.

Рабочие уложили новый асфальт и построили тротуары. В районе пожарно-спасательного центра его укрыли плиткой. Также специалисты сделали четыре пешеходных перехода и поставили 29 новых дорожных знаков.

«По проекту все тротуары на улице Бондаренко оборудованы съездами к домам и пандусами для маломобильных горожан», — уточнил заместитель начальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Работу подрядчика проверила межведомственная комиссия. Представитель всероссийского общества инвалидов Вячеслав Белин указал строителям на слишком крутые пандусы. Также строителям нужно убрать оставшийся после ремонта строительный мусор. После этого дорогу примут в эксплуатацию.

Ремонт улицы Бондаренко обошёлся в 13 миллионов рублей. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».