На Брянщине в сентябре стартует конкурс лучших предпринимателей

На Брянщине 7 сентября стартует и продлится ровно месяц, до 7 октября, профессиональный ежегодный конкурс «Лучший предприниматель Брянской области — 2019». Об этом в понедельник сообщило правительство региона.

Участововать в конкрусе могут предприятия малого и среднего бизнеса, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в регионе.

Лучших оргкомитете конкурса будет выбирать в 10 номинациях:

— промышленноге производство;

— торговля»;

— услуги;

— общепит и ресторанный бизнес;

— туризм и гостиничный бизнес;

— ремесла и народные промыслы;

— сельское хозяйство;

— строительство»;

— научно-техническая сфера;

— транспорт.

Подать заявку можно через оргкомитет или напрямую в экспертные группы по своей номинации.

Узнать больше можно в отделе поддержки развития предпринимательской деятельности регионального департамента экономического развития по телефонам в Брянске: 64-47-31; 66-48-47; 74-35-38 или на официальном сайте департамента.