Мужчина и женщина погибли при нападении дрона в Злынковском районе

2026, 28 июня 11:14

Мужчина и женщина погибли при нападении дрона в Злынковском районе накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

27 июня ВСУ напали на Злынковский район. Дрон-камикадзе ударил по автомобилю, припаркованному около магазина в деревне Петрятинка.

При взрыве погиб водитель. Пассажирку машины с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь женщины, но ранения оказались слишком серьёзными.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких», — подчеркнул врио губернатора Егор Ковальчук.