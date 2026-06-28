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Мужчина и женщина погибли при нападении дрона в Злынковском районе

2026, 28 июня 11:14
Мужчина и женщина погибли при нападении дрона в Злынковском районе
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Мужчина и женщина погибли при нападении дрона в Злынковском районе накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

27 июня ВСУ напали на Злынковский район. Дрон-камикадзе ударил по автомобилю, припаркованному около магазина в деревне Петрятинка.

При взрыве погиб водитель. Пассажирку машины с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь женщины, но ранения оказались слишком серьёзными.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких», — подчеркнул врио губернатора Егор Ковальчук.

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