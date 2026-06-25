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Брянец получил условное наказание за мошенничество при получении гранта

2026, 25 июня 13:48
Брянец получил условное наказание за мошенничество при получении гранта
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Брянец получил условное наказание за мошенничество при получении гранта. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. На скамье подсудимых оказался 27-летний житель областного центра.

Осенью 2023 года фигурант обратился в департамент экономического развития региона с заявлением о выделении грант на развитие предпринимательской деятельности. Он получил из бюджета 500 тысяч рублей для организации точки общественного питания. Но деньги он потратил на другие цели. 

Преступление выявили сотрудники прокуратуры.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и штрафу в 40 тысяч рублей. Ущерб мужчина возместил. 

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