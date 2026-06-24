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Происшествия

67-летний мужчина пропал в Брянском районе

2026, 24 июня 14:36
67-летний мужчина пропал в Брянском районе
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67-летнего мужчину ищут полицейские и волонтёры в Брянском районе. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

 

Сергей Николаевич Дрожжин из посёлка Мичуринский пропал в Брянском районе. 67-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 15 июня. 

Приметы пропавшего: рост 170, плотного телосложения, светло-русые волосы, карие глаза, татуировки на пальцах. Мужчина предположительно был одет в тёмные спортивные брюки, коричневую рубашку и футболку.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

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