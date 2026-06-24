67-летний мужчина пропал в Брянском районе

2026, 24 июня 14:36

67-летнего мужчину ищут полицейские и волонтёры в Брянском районе. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Сергей Николаевич Дрожжин из посёлка Мичуринский пропал в Брянском районе. 67-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 15 июня.

Приметы пропавшего: рост 170, плотного телосложения, светло-русые волосы, карие глаза, татуировки на пальцах. Мужчина предположительно был одет в тёмные спортивные брюки, коричневую рубашку и футболку.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.