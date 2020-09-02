Правительство выделило деньги на выплаты брянским семьям с детьми

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить деньги на выплаты ежемесячных пособий на детей 3-7 лет малоимущим семьям, в том числе и на Брянщине.
Как сообщил в среду официальный сайт правительства, всего в регионы направляется на эти цели свыше 34,3 млрд рублей. Потребность в дополнительных ассигнованиях в правительстве поясняют ростом числа детей, у родителей которых есть право на пособие. Таких по стране свыше 3 млн человек.
Выплаты введены с 1 января указом президента и начали перечисляться с июня. Они полагаются семьям, доход в которых на человека ниже регионального прожиточного минимума. Сумма выплаты зависит от конкретного региона — 50% местного прожиточного минимума, а в среднем составляет 5,5 тыс. рублей.
Для оформления выплаты надо подать заявление на нее через Портал «Госуслуги« или лично посетить МФЦ или орган социальной защиты населения.
Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в комментарии URA.RU сообщил, что считает эти дополнительные пособия стимулом для развития экономики страны.
«Самый лучший способ стимулировать экономику — это доводить средства до конечного потребителя. И через это впрыскивать деньги в экономику, потому что те деньги, которые получит конечный потребитель, будут потрачены в сфере услуг, производства. В конечном счете, средства попадут тем же предприятиям. С одной стороны, мы впрыскиваем деньги через конечного потребителя. А со второй стороны, мы решаем определенную социальную функцию, поддерживая наиболее незащищенную, на сегодняшний день, часть населения», — цитирует эксперта URA.RU.
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