В Севске производитель сыров открыл очистные сооружения (ВИДЕО)

Компания «Умалат», которая специализируется на производстве сыров, на днях открыла в Севске соственные очистные сооружения. Как сообщил на своей странице во ВКонтакте губернатор Александр Богомаз, сооружения были построены за год и будут принимать сточные воды не только предприятия, но и всего города.

«Руководство компании в очередной раз доказало, что думает не только о производстве сыров, чтобы накормить всю страну, но и о том, чтобы мы могли оставить после себя чистую природу!», — написал глава региона.

Губернатор также отметил, что предприятие стало первым, кто построил подобные инновационные очистные сооружения не только на Брянщине, но и во всей стране. И выразил надежду, что примеру «Умалата» последуют и другие предприятия Брянщины.