58 раз брянские сотрудники полиции отказались от взятки в 2020 году

В УГИБДД УМВД России по Брянской области рассказали о борьбе с коррупцией в регионе.

В Брянской области поощряют сотрудников ГИБДД, которые отказываются от предлагаемых им взяток.

В 2019 году 84 сотрудника полиции отказались от взятки.

С начала 2020 года 58 раз сотрудники ГИБДД, начальники ОГИБДД на районном уровне, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений отказались от взяток.

Напомним, на брянских дорогах с начала 2020 года умер 61 человек.