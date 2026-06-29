Курьера телефонных мошенников задержали полицейские в Брасово

2026, 29 июня 11:23

Молодого курьера телефонных мошенников задержали на прошлой неделе полицейские в Брасово. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В июне 87-летняя жительница Брасово попалась на удочку телефонных мошенников. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Они убедили пенсионерку, что её данные использованы для противозаконных действий. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо передать «курьеру» все сбережения для «декларирования». Пожилая женщина лишились 175 тысяч рублей.

Правоохранители задержали курьера – 23-летнего жителя Кировской области. Молодому человеку предъявили обвинение в мошенничестве. Суда он ожидает в СИЗО.