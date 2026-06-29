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Политика

Брянский спикер подписал соглашения о сотрудничестве в Минске

2026, 29 июня 16:28
Брянский спикер подписал соглашения о сотрудничестве в Минске
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Брянский спикер подписал соглашения о сотрудничестве в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

На прошлой неделе в Минске прошёл XIII Форум регионов Беларуси и России. Участие в мероприятиях принял и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот. Спикер побывал на белорусско-китайском совместном предприятии по сборке легковых автомобилей «БЕЛДЖИ», а также на посвященном теме региональной политики как главного инструмента обеспечения устойчивого развития территорий Союзного государства заседании. 

Во второй день Форума прошла церемония подписания соглашений о межпарламентском сотрудничестве Брянской областной Думы с Гродненским областным Советом депутатов и Брестским областным Советом депутатов. Документы посвящены развитию межпарламентских, экономических, социальных, культурных связей, а также обмену опытом правотворческой и депутатской деятельности.

«Наши добрососедские партнерские отношения сегодня приобретают особое значение на фоне попыток западных стран разделить братьев-славян. Это в полной мере отразилось и в работе по заключению соглашений о сотрудничестве в сфере экономики, товарообмена, культуры и образования, и планах по развитию межпарламентских взаимоотношений. И это – тот надежный фундамент, который позволяет смотреть в будущее с оптимизмом», – подчеркнул спикер.

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