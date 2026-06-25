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ЖКХ

Асфальтобетонной крошкой отремонтировали 10 проездов в Фокинском районе Брянска

2026, 25 июня 17:39
Асфальтобетонной крошкой отремонтировали 10 проездов в Фокинском районе Брянска
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Асфальтобетонной крошкой отремонтировали 10 проездов в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Специалисты в городе Брянске используют для ремонта небольших проездов асфальтобетонную крошку, снятая в результате капремонта крупных магистралей. Так эти материалом рабочие выровняли проезды у школ №№28 и 40, на улицах Коммунаров, Полесской, Котовского, Жуковского, Киевской и Транспортной, в переулках Новозыбковском и Уральском в Фокинском районе. На это израсходовали  почти 500 тонн крошки.

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