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Брянца суд отправил в колонию за изготовление двух пистолетов

2026, 26 июня 12:51
Брянца суд отправил в колонию за изготовление двух пистолетов
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Брянца суд отправил в колонию за изготовление двух пистолетов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. На скамье подсудимых оказался 49-летний житель Навлинского района. 

Фигурант незаконно самостоятельно изготовил два пистолета по типу конструкции Токарева «ТТ», пригодных для производства выстрелов, а также патроны калибра 7,62 мм к ним. Оружие он хранил у себя дома. Пистолеты и боеприпасы изъяли сотрудники регионального УФСБ в феврале 2026 года.

Суд приговорил виновного к шести с половиной годам в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовал на 120 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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