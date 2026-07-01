Суд оштрафовал директора брянской фирмы за коммерческий подкуп

2026, 01 июля 09:00

Суд оштрафовал директора брянской фирмы за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в Клинцах вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе. На скамье подсудимых оказалась 47-летняя жительница Брянска.

С 2022 года по 2024 год директор фирмы-поставщика передала менеджеру по закупкам коммерческой организации свыше 260 тысяч рублей. Деньги были предназначены за предоставление преимущества перед другими контрагентами при поставке строительных материалов.

Суд оштрафовал виновную на 500 тысяч рублей.решение не вступило в законную силу.