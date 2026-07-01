Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Суд оштрафовал директора брянской фирмы за коммерческий подкуп

2026, 01 июля 09:00
Суд оштрафовал директора брянской фирмы за коммерческий подкуп
Источник фото

Суд оштрафовал директора брянской фирмы за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд в Клинцах вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе. На скамье подсудимых оказалась 47-летняя жительница Брянска.

С 2022 года по 2024 год директор фирмы-поставщика передала менеджеру по закупкам коммерческой организации свыше 260 тысяч рублей. Деньги были предназначены за предоставление преимущества перед другими контрагентами при поставке строительных материалов.

Суд оштрафовал виновную на 500 тысяч рублей.решение не вступило в законную силу.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Горючий спрос: что на самом деле творится с бензином в Брянске
01 июля 14:26
Горючий спрос: что на самом деле творится с бензином в Брянске
Улицу Ростовскую в Брянске отремонтируют по нацпроекту
01 июля 14:25
Улицу Ростовскую в Брянске отремонтируют по нацпроекту
Директор брянской гимназии получил благодарность от Минпросвещения России
01 июля 13:31
Директор брянской гимназии получил благодарность от Минпросвещения России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15694) брянск (7024) ДТП (2789) ГИБДД (2355) прокуратура (2136) уголовное дело (2079) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1558) коронавирус (1272) дороги (1101)