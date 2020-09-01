Брянца подозревают в серии краж в Фокинском районе

В двух случаях злоумышленник пользовался тем, что потерпевшие забывали закрывать входную дверь, а в третьем – подобрал ключ к замку. В первую очередь вора интересовала электроника, его добычей стали телевизор с ТВ-приставкой, два планшета, мобильный телефон, утюг, флеш-накопители и еще несколько некрупных предметов.

Полицейские оперативно нашли подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель. Большую часть похищенных вещей, которые злоумышленник сдавал в городские ломбарды, полицейским удалось найти и изъять. Вскоре имущество будет возвращено законным владельцам.

Подозреваемому предъявлено обвинение статье «Кража». Максимальная санкция этой статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, два жителя Навлинского района подозреваются в нескольких кражах.