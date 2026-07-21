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Криминал

В Севске полицейские задержали подозреваемую в серии краж товаров из магазина

2026, 21 июля 18:36
В Севске полицейские задержали подозреваемую в серии краж товаров из магазина
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Полицейские задержали жительницу Севска, подозреваемую в серии краж товаров из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился директор магазина самообслуживания в городе Севске. На запись камер видеонаблюдения попали противозаконные действия одной из посетительниц. В течение трёх недель женщина выносила из торгового зала мясную, рыбную, молочную продукцию и кондитерские изделия. Ущерб превысил 15 тысяч рублей.

Полицейские задержали 40-летнюю жительницу Брянска. Ранее закон она не нарушала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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