В Севске полицейские задержали подозреваемую в серии краж товаров из магазина

2026, 21 июля 18:36

Полицейские задержали жительницу Севска, подозреваемую в серии краж товаров из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор магазина самообслуживания в городе Севске. На запись камер видеонаблюдения попали противозаконные действия одной из посетительниц. В течение трёх недель женщина выносила из торгового зала мясную, рыбную, молочную продукцию и кондитерские изделия. Ущерб превысил 15 тысяч рублей.

Полицейские задержали 40-летнюю жительницу Брянска. Ранее закон она не нарушала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».