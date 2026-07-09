Сотрудники ППС по горячим следам раскрыли серию магазинных краж в Брянске

2026, 09 июля 17:28

Сотрудники ППС по горячим следам раскрыли серию магазинных краж в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступили заявления от представителей трёх магазинов самообслуживания в Фокинском районе Брянска. Из торговых залов пропали алкогольные напитки, средства гигиены и кофе. Ущерб превысил 9 500 рублей.

Камеры видеонаблюдения в магазинах зафиксировали, что ко всем преступлениям причастен один и тот же человек. Мужчина складывал товары в пакет, а затем быстро уходил.

Сотрудники патрульно-постовой службы в течение суток задержали 35-летнего брянца. Он уже не раз был судим за имущественные преступления.

Полицейские возбудили уголовное дело. Стражи порядка проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.