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Криминал

Сотрудники ППС по горячим следам раскрыли серию магазинных краж в Брянске

2026, 09 июля 17:28
Сотрудники ППС по горячим следам раскрыли серию магазинных краж в Брянске
Источник фото

Сотрудники ППС по горячим следам раскрыли серию магазинных краж в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию поступили заявления от представителей трёх магазинов самообслуживания в Фокинском районе Брянска. Из торговых залов пропали алкогольные напитки, средства гигиены и кофе. Ущерб превысил 9 500 рублей.

Камеры видеонаблюдения в магазинах зафиксировали, что ко всем преступлениям причастен один и тот же человек. Мужчина складывал товары в пакет, а затем быстро уходил. 

Сотрудники патрульно-постовой службы в течение суток задержали 35-летнего брянца. Он уже не раз был судим за имущественные преступления.

Полицейские возбудили уголовное дело.  Стражи порядка проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. 

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