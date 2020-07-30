Брянец разбил угнанную машину и свалил вину на подростков

В Сельцо полицейские разыскали хитрого автоугонщика.

Личность автоугонщика с фантазией удалось установить полицейским в Сельцо.

Как сообщает региональное УМВД, 28-летний местный житель лишился Kia Rio, оставив ключ в салоне. Машину вскоре нашли неподалеку от его дома. Злоумышленник врезался в забор, после чего бросил иномарку.

Полицейские опросили живущего поблизости молодого человека. Тот охотно дал показания и рассказал, что видел, как с места преступления поспешно убегали незнакомые ему подростки.

Спустя два дня полицейские установили истинную картину произошедшего и нашли доказательства причастности к угону того самого «свидетеля».

Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до двух лет заключения.