В Брянске полицейские задержали подозреваемую в краже денег с чужой карты

2026, 12 октября 08:52

В Брянске полицейские задержали подозреваемую в краже денег с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 43-летний житель Бежицкого района Брянска. Мужчина потерял банковскую карту. Пропажу он обнаружил спустя пару дней. За это время с его счёта были списаны 6500 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 39-летней жительница областного центра. В поле зрения правоохранителей до этого момента она не попадала. Женщина оплачивала чужой картой покупки в магазинах, а также передала её знакомым, не осведомленным о криминальном происхождении платёжного средства.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Женщина возместила ущерб. Ей предъявлено обвинение в краже.