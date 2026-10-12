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Криминал

В Брянске полицейские задержали подозреваемую в краже денег с чужой карты

2026, 12 октября 08:52
В Брянске полицейские задержали подозреваемую в краже денег с чужой карты
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В Брянске полицейские задержали подозреваемую в краже денег с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 43-летний житель Бежицкого района Брянска. Мужчина потерял банковскую карту. Пропажу он обнаружил спустя пару дней. За это время с его счёта были списаны 6500 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 39-летней жительница областного центра. В поле зрения правоохранителей до этого момента она не попадала. Женщина оплачивала чужой картой покупки в магазинах, а также передала её знакомым, не осведомленным о криминальном происхождении платёжного средства.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Женщина возместила ущерб. Ей предъявлено обвинение в краже.

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