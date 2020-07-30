Брянский «Супермен» с молотком задержан

Избить двух соседок и разгромить иномарку его побудили паркующиеся под окнами водители.

30 июля в Брянске задержали 37-летнего мужчину, средь бела дня избившего двух девушек и разгромившего молотком Ford Mondeo.

Как уточнили в региональном УМВД, инцидент произошел днем 30 июля в Бежицком районе. По данным полиции, на столь яростные поступки мужчину толкнул бытовой конфликт с девушками, которые являются его соседками.

Полицейским мужчина рассказал, что ему помешал припаркованный под его окнами автомобиль. Ранее брянец судим не был.

«В настоящее время мужчина задержан. После установления всех обстоятельств происшествия, оценки тяжести телесных повреждений и причиненного имущественного ущерба будет принято решение о возбуждении в отношении нарушителя уголовных дел», – отметили в УМВД.