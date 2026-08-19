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Общество

165 нарушений ПДД водителями автобусов выявили брянские полицейские за два дня

2026, 19 августа 13:30
165 нарушений ПДД водителями автобусов выявили брянские полицейские за два дня
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165 нарушений ПДД водителями автобусов выявили брянские полицейские за два дня. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД в Брянской области провели оперативно‑профилактическое мероприятие «Автобус». С 13 по 14 августа правоохранители проверили соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров автобусами на межмуниципальных, межрегиональных и международных рейсах. 

Сотрудниками Госавтоинспекции проверили 263 автобуса и пресекли 165 административных правонарушений, совершённых водителями. К административной ответственности стражи порядка привлекли пять должностных лиц перевозчиков  за нарушения при эксплуатации транспортных средств.

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