165 нарушений ПДД водителями автобусов выявили брянские полицейские за два дня

2026, 19 августа 13:30

165 нарушений ПДД водителями автобусов выявили брянские полицейские за два дня. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД в Брянской области провели оперативно‑профилактическое мероприятие «Автобус». С 13 по 14 августа правоохранители проверили соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров автобусами на межмуниципальных, межрегиональных и международных рейсах.

Сотрудниками Госавтоинспекции проверили 263 автобуса и пресекли 165 административных правонарушений, совершённых водителями. К административной ответственности стражи порядка привлекли пять должностных лиц перевозчиков за нарушения при эксплуатации транспортных средств.