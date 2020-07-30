Клинцовская полиция наказала главного бухгалтера детской школы искусств

В отношении главного бухгалтера детской школы искусств Клинцовским МО МВД было возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Главный бухгалтер детской школы искусств присвоила себе около 118 тысяч рублей средств местного бюджета.

Суд назначил ей условное лишение свободы. Теперь местная администрация требует с виновной возмещение того ущерба, который она нанесла своим преступлением.

Напомним, участник товарищества собственников жилья многоквартирного дома присвоил себе почти миллион рублей от жильцов многоквартирного дома.