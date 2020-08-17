На улице Крахмалева в Брянске пассажирка упала в автобусе

В ДТП на улице Крахмалева в Брянске в ДТП пострадала пассажирка автобуса.

Как сообщает в понедельник региональная УМВД, женщина 65 лет не удержалась, когда автобус резко затормозил, двигаясь по Крахмалева в сторону Костычева.

Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы. Госпитализация пострадавшей не понадобилась.