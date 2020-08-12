Об аварии в центре Брянска рассказало федеральное СМИ

«Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Брянской области рассказала об аварии, которая случилась накануне в Брянске в районе Кургана Бессмертия.
Сообщается, что при столкновении Лексуса и Альфа Ромео ранним утром вторника, после которого Альфа Ромео загорелся, водитель Альфа Ромео получил травмы и попал в больницу, а находившийся в салоне итальянского автомобиля пассажир погиб. Водитель Лексуса, бросив автомобиль, скрылся с места аварии. По предварительной версии, за рулем мог находиться юноша 18 лет из обеспеченной брянской семьи.
Как сообщила пресс-служба УМВД, предположительно Лексус ударил Альфа-Ромео в бок. Однако сделать однозначные выводы по расположению машин на дороге нельзя, нужна дополнительная проверка.
В брянских пабликах соцсетей сообщается также, что пострадавший водитель Альфа Ромео не раз привлекался к ответственности за значительное превышение скорости.
Ранее мы сообщали, что две дорогих иномарки столкнулись в районе Кургана Бессмертия ранним утром вторника. После столкновения Альфа Ромео загорелась. Сообщалось также о пострадавших. Фото и видео с места аварии вскоре были опубликованы в брянских сообщаствах соцсетей, в частности, во ВКонтакте.
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