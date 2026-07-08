Брянская семья награждена медалью ордена «Родительская слава»

2026, 08 июля 16:34

Брянская семья награждена медалью ордена «Родительская слава». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В честь праздника в Хрустальном зале регионального правительства прошло торжественное мероприятие. Там чествовали семьи Брянщины, прожившие 25 и более лет, многодетные семьи, тех, кто взял на воспитание приёмных и опекаемых детей, а также родителей защитников Отечества.

Виновников торжества поздравили председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор региона Андрей Дьячук, замгубернатора, руководители Брянска, чиновники, депутаты и представители Брянской епархии.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» были награждены Дмитрий и Елена Анохины из Брянского района. Они воспитывают четверых детей.

Медаль «За любовь и верность» вручили Анатолию и Татьяне Кузнеченковым, Михаилу и Татьяне Рыжиченко, Василию и Любови Серёгиным, Виктору и Елене Кузнецовым, Алексею и Людмиле Жижикиным, Юрию и Татьяне Петраковым, Виктору и Лидии Перепечко, Ивану и Наталье Грачёвым, Виктору и Елене Королёвым,Николаю и Наталье Жуковым, Георгию и Татьяне Бейгул, Марату и Ольге Сердалиевым, Сергею и Галине Лобуновым, Михаилу и Елене Быконя, Валерию и Елене Шпаковским, Николаю и Галине Шевелёвы, Юрию и Марине Руденок, Андрею и Наталье Зуйковым, Вадиму и Ларисе Великим, Шангерею и Нине Магомедовым.

Победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций» стала семья Магомедовых. Им вручили диплом.

Перед участниками мероприятия выступили лучшие творческие коллективы региона.