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Брянские теннисистки завоевали два «золота» в Белоруссии

2026, 14 июля 15:36
Брянские теннисистки завоевали два «золота» в Белоруссии
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Брянские теннисистки завоевали два «золота» в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в Республике Беларусь состоялся турнир по теннису «Кубок Солнечного». Регионе представили воспитанницы брянской спортивной школы «Горизонт».

В одиночном разряде первое место заняла Мария Дущак. В паре с Маргаритой Титовой из Рязани брянская спортсменка Варвара Ковалерова завоевала золотую медаль. В парном разряде Ева Яковлева и Дарья Берлизева стали серебряными призёрами.

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