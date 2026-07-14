Брянские теннисистки завоевали два «золота» в Белоруссии

2026, 14 июля 15:36

Брянские теннисистки завоевали два «золота» в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в Республике Беларусь состоялся турнир по теннису «Кубок Солнечного». Регионе представили воспитанницы брянской спортивной школы «Горизонт».

В одиночном разряде первое место заняла Мария Дущак. В паре с Маргаритой Титовой из Рязани брянская спортсменка Варвара Ковалерова завоевала золотую медаль. В парном разряде Ева Яковлева и Дарья Берлизева стали серебряными призёрами.