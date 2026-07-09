По горячим следам стражи порядка раскрыли кражу автомобиля в Брянске

2026, 09 июля 16:39

По горячим следам стражи порядка раскрыли кражу автомобиля в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиции обратился 61-летний житель Бежицкого района города Брянска. С парковки пропал его автомобиль Audi 100. Машина давно уже было не на ходу.

Оперативники уголовного розыска в течение нескольких часов вышли на след злоумышленников. Автомобиль правоохранители обнаружили в посёлке Клетня.

Стражи порядка выяснили, что 18-летний юноша вместе со своим 43-летним родственником несколько недель присматривались к машине. Ночь они прицепили иномарку тросом к микроавтобусу и увезли. Похищенную машину они планировали разобрать на запчасти для ремонта собственной.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».